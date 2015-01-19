На автомагистрали Баку-Шамахы произошла авария: один из водителей погиб

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ На 16 км автомагистрали Баку-Шамахы столкнулись автомобили Мерседес и Нива. Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства чрезвычайных ситуаций Азербайджана, на место происшествия прибыли соответствующие спасательные службы МЧС. Водитель автомобиля Нива погиб от полученных травм на месте происшествия. Спасатели извлекли труп из деформированного автомобиля и передали тело соответствующим органам. Операция завершилась в 07:44.