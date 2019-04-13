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На автомагистрали Алят-Астара произошло ДТП: 4 человека получили повреждения

​На автомагистрали Алят-Астара произошло ДТП: 4 человека получили повр

На части автомагистрали Алят-Астара, проходящей через территорию Карадагского района, произошло ДТП.

Как сообщили Report из Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи, в 05:14 вследствие столкновения двух автомобилей 4 человека получили легкие повреждения.

Согласно информации, пострадавшие это Юзбашев Махир (1981 г.р.), Ганиев Вилаят (1971 г.р.), Пашаев Илькин (2000 г.р.) и Гасанов Рамиль (1987 г.р.).

После обследования пострадавшие были отправлены на амбулаторное лечение. 

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