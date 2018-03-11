На автомагистрали Алят-Астара грузовик столкнулся с автомобилем

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Джалилабад. 11 марта. REPORT.AZ/ В Джалилабаде произошло дорожно – транспортное происшествие, в результате которого пострадал 1 человек.

Как передает Аранское бюро Report, инцидент произошел в вечерние часы, на части автомагистрали Алят-Астара, проходящем через территорию района.

Многотоннажная грузовоя машина Shacman столкнулась с легковым автомобилем марки ВАЗ-2106, который хотел завернуть на дороге. В результате аварии пассажир автомобиля ВАЗ, жительница села Астанабад получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в Центральную районную больницу Джалилабада.

По факту ведется расследование.