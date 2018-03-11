 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На автомагистрали Алят-Астара грузовик столкнулся с автомобилем

    В результате инцидента пострадал один человек© Report

    Джалилабад. 11 марта. REPORT.AZ/ В Джалилабаде произошло дорожно – транспортное происшествие, в результате которого пострадал 1 человек.

    Как передает Аранское бюро Report, инцидент произошел в вечерние часы, на части автомагистрали Алят-Астара, проходящем через территорию района.

    Многотоннажная грузовоя машина Shacman столкнулась с легковым автомобилем марки ВАЗ-2106, который хотел завернуть на дороге. В результате аварии пассажир автомобиля ВАЗ, жительница села Астанабад получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в Центральную районную больницу Джалилабада.

    По факту ведется расследование.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi