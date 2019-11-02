На автодороге Баку-Газах произошло ДТП

На автодороге Баку-Газах произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое.
Как сообщает западное бюро Report, автомобиль марки Mercedes находился в движении, когда внезапно на дорогу выбежала собака.
Не справившись с управлением, водитель сбил собаку, после чего транспортное средство врезалось в ограждение на разветвлении дорог.
В результате аварии пострадали двое находившихся в автомобиле пассажиров, они были госпитализированы. Отмечается, что сам водитель не пострадал.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости