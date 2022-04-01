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На сеть аптек “Zeytun" составлен штрафной протокол

На сеть аптек “Zeytun" составлен штрафной протокол На компанию Zeytun Pharmaceuticals, импортирующую лекарства в Азербайджан, составлен штрафной протокол.
Происшествия
1 апреля 2022 г. 13:33
На сеть аптек “Zeytun составлен штрафной протокол

На компанию Zeytun Pharmaceuticals, импортирующую лекарства в Азербайджан, составлен штрафной протокол.

Как сообщает Report, соответствующая структура составила на ООО “Zeytun Pharmaceuticals" штрафной протокол по статье 485.2 (неуведомление или недостоверное уведомление соответствующего органа исполнительной власти, либо непредставление заранее краткой импортной декларации при ввозе или вывозе товаров и транспортных средств) Кодекса об административных правонарушениях и передала на рассмотрение в Низаминский районный суд.

Дело передано в производство судьи Матанат Гаджиевой. Дата судебного рассмотрения не известна.

За это правонарушение должностные лица штрафуются в размере 1000 манатов, юридические лица – 1500 манатов.

Раван Азиз

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Версия на азербайджанском языке “Zeytun" aptekə cərimə protokolu yazılıb

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