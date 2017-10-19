На Агсуинском перевале произошел оползень, на магистральной дороге возникли трещины - ФОТО - ВИДЕО

Агсу. 19 октября. REPORT.AZ/ На Агсуинском перевале произошел оползень, на магистральной дороге возникли трещины.

Как сообщает ширванское бюро Report, из-за интенсивных осадков в последние дни на подверженных оползню территориях наблюдалась активность.

На определенных участках на территории Агсуинского района произошли оползни, которые в основном наблюдались на пролегающем через Агсуинский район участке магистрали Баку-Агсу-Евлах, на 142, 148 и 153 км дороги. На территории, где наблюдался процесс, часть дороги осела.

По мнению специалистов, территория считается активной оползневой зоной.

По этой причине, после интенсивных осадков на склонах горы наблюдался довольно активный процесс, а грунтовые воды увеличили масштабы оползня.

Протяженность подвергшейся оползню территории составила около 20-30 м, глубина достигает 10-20, а в некоторых местах 30 см.

Отметим, что оползневый процесс движется в сторону дороги. Территория контролируется Территориальным дорожно-эксплуатационным управлением.