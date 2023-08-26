На Аэропортском шоссе и проспекте Зии Буниядова произошли ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Аэропортском шоссе и проспекте Зии Буниядова.
Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.
Было отмечено, что из-за аварии в направлении станции метро “Кероглу” образовался затор.
Еще одно дорожно-транспортное происшествие зафиксировано на проспекте Зии Буниядова, на выезде из тоннеля “Хутор”. В настоящее время и в направлении станции метро “Кероглу” наблюдается затор.
Для устранения заторов, возникших в результате обеих аварий, на место были привлечены сотрудники дорожной полиции.