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На Аэропортском шоссе и проспекте Зии Буниядова произошли ДТП

На Аэропортском шоссе и проспекте Зии Буниядова произошли ДТП Дорожно-транспортное происшествие произошло на аэропортском шоссе и проспекте Зии Буниядова.
Происшествия
26 августа 2023 г. 12:33
На Аэропортском шоссе и проспекте Зии Буниядова произошли ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Аэропортском шоссе и проспекте Зии Буниядова.

Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.

Было отмечено, что из-за аварии в направлении станции метро “Кероглу” образовался затор.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие зафиксировано на проспекте Зии Буниядова, на выезде из тоннеля “Хутор”. В настоящее время и в направлении станции метро “Кероглу” наблюдается затор.

Для устранения заторов, возникших в результате обеих аварий, на место были привлечены сотрудники дорожной полиции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAeroport şosesində və Ziya Bünyadov prospektində qəza baş verib

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