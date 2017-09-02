На аэропортовской трассе автомобиль сбил 16-летнего парня

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Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ На участке аэропортовской дороги, расположенном на территории Сураханского района Баку, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.

Как сообщает Report, Эмина Полад оглу Кязымова 2001 г.р., не воспользовавшегося надземным пешеходным переходом, на участке дороги в поселке Бюльбюля, сбил автомобиль.

Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в Клинический медицинский центр № 3.

Водитель автомобиля задержан сотрудниками Сураханского районного управления полиции.