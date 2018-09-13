На Абшероне задержаны лица, укравшие из автомобиля 10 000 долларов США

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В Баку задержаны лица, укравшие из автомобиля 10 000 долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел, инцидент зарегистрирован на территории Абшеронского района.

Так, сотрудниками Абшеронского районного управления полиции были задержаны жители поселка Масазыр Кямал Гулиев и житель Сабирабадского района Джавидан Махмудлу, подозреваемые в краже 10 000 долларов США из автомобиля 17 августа на территории района.