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Задержаны граждане Китая, подозреваемые в краже сейфа с драгоценностями из дома на Абшероне

Задержаны граждане Китая, подозреваемые в краже сейфа с драгоценностями из дома на Абшероне В полицию поступила информация о краже сейфа с 130 000 долларов США и 700 граммами ювелирных изделий из одного из домов в поселке Сарай Абшеронского района.
Происшествия
23 июля 2024 г. 17:42
Задержаны граждане Китая, подозреваемые в краже сейфа с драгоценностями из дома на Абшероне

В полицию поступила информация о краже сейфа с 130 000 долларов США и 700 граммами ювелирных изделий из одного из домов в поселке Сарай Абшеронского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Было отмечено, что в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий при попытке покинуть страну были задержаны граждане Китая В.Чжицзянь и В.Хунгфу, подозреваемые в совершении кражи. У них были обнаружены и изъяты 17 306 долларов, 9 586 дирхамов ОАЭ, денежные купюры в различных иностранных валютах и 147 граммов золота.

"По данному факту в Управлении полиции Абшеронского района возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время по делу проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Abşeronda evdən 130 min dollar oğurlamaqda şübhəli bilinən Çin vətəndaşları saxlanılıb

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