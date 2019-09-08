На Абшероне задержаны преступники занимающиеся незаконным выращиванием и оборотом наркотиков - ФОТО - ВИДЕО

На Абшероне задержаны преступники занимающиеся незаконным выращиванием и оборотом наркотических средств.

Как сообщает сумгаистко-абшеронское бюро Report, оперативно-розыскная работа была проведена Мехдиабадским полицейским отделом.

Полицией был задержан житель деревни Мамадли, 44-х летний Нариман Рагимов. Во дворе своего дома, он незаконно выращивал и ухаживал за наркотическими растениями. Задержанный рассказал что выращивал "растения" исключительно для личного использования.

В ходе другой оперативно-розыскной операции был задержан Абсерт Рзаев. А.Рзаев был доставлен в участок с вещественными доказательствами. Он признался, что добытые наркотические средства хранил для продажи.

По обоим фактам ведётся расследование.