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    На Абшероне задержан вор-домушник, укравший крупную сумму денег

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ На Абшероне задержан мужчина, укравший из квартиры крупную сумму денег.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство внутренних дел.

    Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Абшеронского районного управления полиции, был задержан подозреваемый в краже из двух домов на территории района 10300 манатов и 500 долларов США житель Сумгайыта, ранее судимый Хагани Аббасов.

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