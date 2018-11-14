На Абшероне задержан вор-домушник, укравший крупную сумму денег

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Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ На Абшероне задержан мужчина, укравший из квартиры крупную сумму денег.
Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство внутренних дел.
Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Абшеронского районного управления полиции, был задержан подозреваемый в краже из двух домов на территории района 10300 манатов и 500 долларов США житель Сумгайыта, ранее судимый Хагани Аббасов.
Samirə AbdullayevaАвтор новости