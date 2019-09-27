​На Абшероне задержан шантажист

В Абшеронском районе задержан мужчина, грозивший распространять в социальных сетях фотографии женщины, с которой познакомился в интернете.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 22 сентября жительница Хырдалана Е.М. подала жалобу в Абшеронского районное управление полиции на некого Элтуна, с которым она познакомилась в социальной сети. Женщина сообщила, что Элтун требует у нее 200 манатов взамен на то, чтобы не выставлять ее фотографии в социальных сетях.

В результате оперативных действий, проведенных сотрудниками Абшеронского РУП, был задержан подозреваемый в шантаже житель Масаллинского района, ранее судимый Э.Гурбанзаде.

Дело расследуется районным управлением полиции.