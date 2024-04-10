На Абшероне задержан подозреваемый в краже из 11 домов

В Абшеронском районе задержан подозреваемый в краже из 11 недостроенных домов.
Как сообщили Report в МВД, сотрудниками Абшеронского РУП задержан Алигардаш Алхасов, подозреваемый в краже строительных инструментов на сумму 600 манатов в одном из домов в поселке Нубар.
Он также подозревается в краже еще из 10 домов в поселке Хокмали различных предметов, в том числе газового котла (комби), строительных материалов, инструментов для ремонта и предметов домашнего обихода на общую сумму 16 500 манатов.
По факту ведется расследование.