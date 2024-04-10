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На Абшероне задержан подозреваемый в краже из 11 домов

На Абшероне задержан подозреваемый в краже из 11 домов В Абшеронском районе задержан подозреваемый в краже из 11 недостроенных домов.
Происшествия
10 апреля 2024 г. 11:56
На Абшероне задержан подозреваемый в краже из 11 домов

В Абшеронском районе задержан подозреваемый в краже из 11 недостроенных домов.

Как сообщили Report в МВД, сотрудниками Абшеронского РУП задержан Алигардаш Алхасов, подозреваемый в краже строительных инструментов на сумму 600 манатов в одном из домов в поселке Нубар.

Он также подозревается в краже еще из 10 домов в поселке Хокмали различных предметов, в том числе газового котла (комби), строительных материалов, инструментов для ремонта и предметов домашнего обихода на общую сумму 16 500 манатов.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAbşeronda 11 evdən oğurluq olub, saxlanılan var

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