На Абшероне задержали молодую наркоторговку - ФОТО

В Абшеронском районе задержали наркоторговку, известную по прозвищу "Икош".

Как сообщает сумгайыт-абшеронское бюро Report, инцидент был зафиксирован в поселке Мехдиабад.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Мехдиабадского отдела полиции, по горячим следам была задержана и привлечена к ответственности Илькана Набиева 1996 г.р.

Во время обыска в доме, где она проживала, в поселке Мехдиабад были обнаружены и изъяты завернутые в свертки 4,537 грамм героина, 9,485 грамм метадона, 1 грамм метамфетамина, другие наркотические вещества, а также весы. Илькана Набиева вместе с вещественными доказательствами была доставлена в отдел полиции.

Девушка созналась, что занимается наркоторговлей два года, 8 месяцев из которых продает героин.

Выяснилось, что И.Набиева в прошлом не была судима, а к преступной деятельности ее вовлек брат.

По факту продолжается расследование.