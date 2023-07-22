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На Абшероне выявлено 1 962 факта уголовных и административных преступлений

На Абшероне выявлено 1 962 факта уголовных и административных преступлений В ходе профилактических мероприятий, проведенных полицией в отношении правонарушителей в Абшеронском районе, было выявлено 1962 факта уголовного и административного характера.
Происшествия
22 июля 2023 г. 15:13
На Абшероне выявлено 1 962 факта уголовных и административных преступлений

В ходе профилактических мероприятий, проведенных полицией в отношении правонарушителей в Абшеронском районе, было выявлено 1962 преступления уголовного и административного характера.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Управление полиции Абшеронского района и областные подразделения полиции 21 июля провели очередные усиленные оперативно-профилактические мероприятия против правонарушителей на территории района.

Так, в ходе операции, проведенной районным управлением полиции Гобу Абшеронского района, был задержан житель поселка Хукмали Джавид Гусейнов. При нем был обнаружен один пистолет марки "Макаров", один магазин и три патрона.

В ходе операции, проведенной сотрудниками мехдиабадского отделения полиции, за незаконное ношение огнестрельного оружия был задержан ранее судимый Гейдар Аббасов. У подозреваемого был обнаружен автомат марки "Калашников", один магазин и семь патронов. В ходе еще одной операции, проведенной сотрудниками мехдиабадского отделения полиции, был задержан Намиг Шукуров, занимавшийся незаконным оборотом наркотических средств. У задержанного было обнаружено более двух килограммов героина.

В ходе рейда, проведенного сотрудниками Абшеронского районного управления полиции поселка Сарай , был задержан Заур Гусейнов, за незаконное хранение огнестрельного оружия. При нем был обнаружен и изъят один пистолет марки "ТТ", один магазин и три патрона.

В ходе операции, проведенной сотрудниками Управления полиции отдела уголовного розыска Абшеронского района за незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия, был задержан неоднократно судимый Эльшад Латиф оглы Мамедов. У него был обнаружен один автомат марки "Калашников", один магазин и пять патронов. В ходе другой операции, проведенной сотрудниками отдела уголовного розыска, был задержан Эльшад Намиг оглы Мамедов, организовавший незаконный оборот наркотиков в городе Хырдалан. У него было обнаружено три килограмма героина, который он приобрел с целью продажи.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün Abşeronda cinayət və inzibati xarakterli 1 962 fakt aşkar edilib

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