На Абшероне выявлен цех по производству контрафактного алкоголя

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Сотрудниками органов внутренних дел Азербайджана проведена очередная успешная операция по выявлению лиц, занимающихся производством контрафактных спиртных напитков неизвестного содержания, представляющих серьезную опасность для здоровья человека.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью, задержаны житель Баку Джабир Гасанов и его родственник Дадаш Гасанов, занимающиеся подделкой импортных спиртных напитков.

При обыске в принадлежащих братьям подпольном амбаре и цеху в поселке Сарай Абшеронского района было обнаружено большое количество контрафактных водок "Столичная", "Абсолют", виски "JackDaniels" и "Chivasregal", а также используемого в их изготовлении спирта неизвестного происхождения, большое количество акцизных марок, этикеток, крышек и пр.

По признанию задержанных, они собирались организовать продажи поддельных спиртных напитков в Баку и районах республики.

Собранные по делу материалы переданы в следственный отдел Главного управления.