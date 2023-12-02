На Абшероне владельца мебельного цеха оштрафовали за загрязнение окружающей среды

Оштрафован владелец мебельного цеха, загрязняющего окружающую среду бытовыми отходами в поселке Джейранбатан Абшеронского района.

Оштрафован владелец мебельного цеха, загрязняющего окружающую среду бытовыми отходами в поселке Джейранбатан Абшеронского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, сотрудники Абшеронского районного управления полиции и регионального управления Министерства экологии и природных ресурсов в ходе очередного мониторинга по усилению охраны окружающей среды и предупреждению нарушений санитарно-гигиенических правил установили факт скопления бытовых отходов в мебельному цеху на территории поселка Джейранбатан.

В отношении владельца объекта, на котором было допущено упомянутое нарушение, был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках.

В пресс-службе МВД добавили, что мероприятия по выявлению аналогичных фактов в Абшеронском районе продолжаются.