На Абшероне в подвале одного из домов обнаружен труп мужчины

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ В одном из домов, расположенных в поселке Сарай Абшеронского района, обнаружен труп мужчины.
Как передает Сумгайыт – Абшеронское бюро Report, труп мужчины, приблизительно лет 40, был обнаружен в подвале дома.
Труп был отправлен в морг для обследования. Также стало известно, что умерший - уроженец Сиязаньского района, проживавший в Сумгайыте, Джамалов Джавид Азизага оглы, 1979 года рождения.
Абшеронская районная прокуратура ведет расследование по факту.
Valeh DadaşovАвтор новости
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