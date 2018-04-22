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    На Абшероне в подвале одного из домов обнаружен труп мужчины

    Тело принадлежало Джамалову Джавиду Азизага оглу© "Report"

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ В одном из домов, расположенных в поселке Сарай Абшеронского района, обнаружен труп мужчины.

    Как передает Сумгайыт – Абшеронское бюро Report, труп мужчины, приблизительно лет 40, был обнаружен в подвале дома.

    Труп был отправлен в морг для обследования. Также стало известно, что умерший - уроженец Сиязаньского района, проживавший в Сумгайыте, Джамалов Джавид Азизага оглы, 1979 года рождения.

    Абшеронская районная прокуратура ведет расследование по факту.

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