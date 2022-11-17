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На Абшероне убили женщину, ее мужа задержали

На Абшероне убили женщину, ее мужа задержали На Абшероне убили женщину, ее мужа задержали.
Происшествия
17 ноября 2022 г. 08:52
На Абшероне убили женщину, ее мужа задержали

На Абшероне убили женщину, ее мужа задержали.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Абшеронского района.

16 ноября в районную прокуратуру поступила информация об убийстве Афсаны Нуруевой, 1994 года рождения, в Абшеронском районе.

На основании следственных действий установлены обоснованные подозрения, что муж потерпевшей Саадатдин Нуриев, 1992 года рождения, умышленно убил А.Нуруеву, ранив ее ножом во время конфликта между ними и скрывшись с места происшествия.

По данному факту в прокуратуре Абшеронского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Местонахождение С.Нуриева установлено, он задержан как подозреваемый.

Следствие по делу продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Abşeronda qadın qətlə yetirilib, əri saxlanılıb

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