На Абшероне убили женщину, ее мужа задержали

На Абшероне убили женщину, ее мужа задержали.

На Абшероне убили женщину, ее мужа задержали.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Абшеронского района.

16 ноября в районную прокуратуру поступила информация об убийстве Афсаны Нуруевой, 1994 года рождения, в Абшеронском районе.

На основании следственных действий установлены обоснованные подозрения, что муж потерпевшей Саадатдин Нуриев, 1992 года рождения, умышленно убил А.Нуруеву, ранив ее ножом во время конфликта между ними и скрывшись с места происшествия.

По данному факту в прокуратуре Абшеронского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Местонахождение С.Нуриева установлено, он задержан как подозреваемый.

Следствие по делу продолжается.