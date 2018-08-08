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    На Абшероне столкнулись два автомобиля, один человек погиб

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ На Абшероне столкнулись два автомобиля, один человек погиб, двое пострадали.

    Как передает Report, об этом сообщил официальный сайт министерства внутренних дел.

    7 августа на Абшероне столкнулись автомобили ВАЗ-21150, управляемый жителем Сумгайыта Бейдуллой Юнусовым, и Ford Tranzit, за рулем которого сидел Эмин Гасанов. 

    В результате ДТП были госпитализированы Б.Юнусов и его пассажирка – жительница поселка Джейранбатан Зарифа Магеррамова. З.Магеррамова скончалась в больнице. По факту ведется расследование.

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