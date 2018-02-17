На Абшероне столкнулись два автомобиля, есть погибший и раненый

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В поселке Сарай Абшеронского района произошло ДТП.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба МВД.

16 февраля в 12 часов в поселке Сарай Абшеронского района житель поселка Заур Раджабов на автомобиле марки NAZ Lifan врезался в стоявший у обочины автомобиль марки ВАЗ-2106 своего земляка Агаси Агаева. В результате А.Агаев скончался на месте происшествия, З.Раджабов был госпитализирован.

Факт расследуется Абшеронским РУП.