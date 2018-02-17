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    На Абшероне столкнулись два автомобиля, есть погибший и раненый

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В поселке Сарай Абшеронского района произошло ДТП.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба МВД.

    16 февраля в 12 часов в поселке Сарай Абшеронского района житель поселка Заур Раджабов на автомобиле марки NAZ Lifan врезался в стоявший у обочины автомобиль марки ВАЗ-2106 своего земляка Агаси Агаева. В результате А.Агаев скончался на месте происшествия, З.Раджабов был госпитализирован.

    Факт расследуется Абшеронским РУП.

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