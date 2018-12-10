На Абшероне произошло ДТП, погиб 1, ранены 2 человека

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе произошло ДТП.

Как сообщает Report, информацию распространило министерство внутренних дел.

8 декабря около 15 часов дня на территории Абшеронского села Новханы управляемый жителем Баку Рамином Ширалиевым автомобиль марки Azsamand столкнулся с автомобилем марки Toyota, за рулем которого находился Ариф Набиев.

В результате ДТП погиб пассажир Р.Ширалиева, житель Гёйчайского района Сааб Мамедов. Сам водитель и другой его пассажир госпитализированы.

Абшеронское РУП ведет расследование.