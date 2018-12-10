 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На Абшероне произошло ДТП, погиб 1, ранены 2 человека

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе произошло ДТП. 

    Как сообщает Report, информацию распространило министерство внутренних дел. 

    8 декабря около 15 часов дня на территории Абшеронского села Новханы управляемый жителем Баку Рамином Ширалиевым автомобиль марки Azsamand столкнулся с автомобилем марки Toyota, за рулем которого находился Ариф Набиев

    В результате ДТП погиб пассажир Р.Ширалиева, житель Гёйчайского района Сааб Мамедов. Сам водитель и другой его пассажир госпитализированы. 

    Абшеронское РУП ведет расследование. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi