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В Азербайджане произошел взрыв в центре отдыха, есть пострадавшие

В Азербайджане произошел взрыв в центре отдыха, есть пострадавшие В Абшеронском районе произошел взрыв в отеле.
Происшествия
30 августа 2022 г. 20:33
В Азербайджане произошел взрыв в центре отдыха, есть пострадавшие

В связи с фактом взрыва в центре отдыха в Сумгайыте начато расследование.

Об этом Report сообщили в Сумгайытской городской прокуратуре.

Сообщается, что инцидент произошел в котельной центра отдыха Sunset по улице Сахил, шоссе Джорат-Новханы. В результате пострадали три человека.

20:04

В Сумгайыте произошел взрыв в отеле.

Как передает Report, инцидент зафиксирован в отеле Sunset.

По предварительной информации, взрыв произошел в котельной, пострадали три человека.

В ответ на запрос Report в пресс-службе МЧС сообщили, что к месту происшествия привлечены сотрудники ведомства.

"Пожара нет, по предварительной информации произошел взрыв в котельной", - добавили в пресс-службе.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.

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