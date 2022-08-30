В Азербайджане произошел взрыв в центре отдыха, есть пострадавшие

В связи с фактом взрыва в центре отдыха в Сумгайыте начато расследование.
Об этом
Сообщается, что инцидент произошел в котельной центра отдыха Sunset по улице Сахил, шоссе Джорат-Новханы. В результате пострадали три человека.
20:04
В Сумгайыте произошел взрыв в отеле.
Как передает
По предварительной информации, взрыв произошел в котельной, пострадали три человека.
В ответ на запрос Report в пресс-службе МЧС сообщили, что к месту происшествия привлечены сотрудники ведомства.
"Пожара нет, по предварительной информации произошел взрыв в котельной", - добавили в пресс-службе.
Общественности будет предоставлена дополнительная информация.