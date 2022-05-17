На Абшероне произошел пожар на заводе

На территории завода в Абшеронском районе произошел пожар.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
В поселке Джейранбатан на территории недействующего деревообрабатывающего завода общей площадью 672 кв.м. сгорели подверженные горению конструкции кровли, мазутный чан вместимостью 5 кубометров и печь. Во время пожара пожарные перенесли на безопасную территорию находившиеся внутри завода четыре 30-литровых баллона с пропаном.
Близлежащие цеха были спасены от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.