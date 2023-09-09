На Абшероне полиция провела оперативно-профилактические мероприятия, есть задержанные

Управлением полиции Абшеронского района, а также отделами полиции Мехдиабада, Гобу и Сарая проведены очередные оперативно-профилактические мероприятия.

Управлением полиции Абшеронского района, а также отделами полиции Мехдиабада, Гобу и Сарая проведены очередные оперативно-профилактические мероприятия.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе одной из операций задержаны ранее неоднократно судимые Низами Искендеров, у которого изъят 1 пистолет типа “Наган” и 3 патрона; Асиф Астанов - изъят 1 автомат марки “Калашников”, 1 обойма, 27 патронов; Азад Ганбаров - изъят 1 пистолет, 3 патрона; Давуд Рагимов и Пярвиз Алиагаев, у которых обнаружено и изъято около 3 кг героина и метамфетамин.

В ходе другой операции в Абшеронском районе задержаны 8 человек, находившихся в розыске за кражи и другие преступления, 14 - по “горячим следам”, 19 – за преступления, связанные с наркотиками. В ходе мероприятий выявлен 31 факт незаконной уличной торговли, бродяжничества и попрошайничества, 58 фактов мелкого хулиганства и мелкого грабежа, задержаны 25 человек, находящихся в розыске по гражданским делам.