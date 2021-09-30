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На Абшероне перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие

На Абшероне перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие В Абшеронском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса.
Происшествия
30 сентября 2021 г. 14:34
На Абшероне перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие

В Абшеронском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, курсирующего по маршруту Забрат-Кюрдаханы под номером 537.

Как передает Report, Фарзалиев Салех Аловсат оглу, находившийся за рулем пассажирского автобуса марки İsuzu с государственным регистрационным номером 90-BF-546, потерял управление транспортным средством во время движения, вследствие чего автобус врезался в фонарный столб и перевернулся.

В результате аварии пострадали водитель и несколько пассажиров.

К месту происшествия привлечена бригада скорой помощи и сотрудники полиции.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAbşeronda sərnişin avtobusu aşıb, xəsarət alanlar var

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