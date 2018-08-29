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    На Абшероне перевернулся автомобиль, водитель скончался

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе произошло ДТП. 

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел, авария зарегистрирована в поселке Гобу. 

    Житель Гедабекского района Таир Багирзаде потерял управление за рулем автомобиля марки "Mitsubishi", в результате чего машина перевернулась.

    Помещенный в больницу водитель скончался в медицинском учреждении. 

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