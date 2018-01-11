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    На Абшероне парень совершил попытку суицида

    Он совершил попытку суицида, вскрыв режущим предметом вены правой руки

    Абшерон. 11 января. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе 24-летний парень совершил попытку суицида.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в поселке Сарай.

    Так, житель поселка Мюрсель Интигам оглу Ахмедов 1994 г.р. совершил попытку суицида, вскрыв режущим предметом вены правой руки.

    Раненый потерял сознание от большой кровопотери. Близкие доставили молодого человека в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи. Сообщается, что состояние прооперированного больного тяжелое.

    По факту ведется расследование.

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