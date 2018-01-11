На Абшероне парень совершил попытку суицида

11 января, 2018 10:21

Абшерон. 11 января. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе 24-летний парень совершил попытку суицида. Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в поселке Сарай. Так, житель поселка Мюрсель Интигам оглу Ахмедов 1994 г.р. совершил попытку суицида, вскрыв режущим предметом вены правой руки. Раненый потерял сознание от большой кровопотери. Близкие доставили молодого человека в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи. Сообщается, что состояние прооперированного больного тяжелое. По факту ведется расследование.