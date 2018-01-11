На Абшероне парень совершил попытку суицида

Абшерон. 11 января. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе 24-летний парень совершил попытку суицида.
Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в поселке Сарай.
Так, житель поселка Мюрсель Интигам оглу Ахмедов 1994 г.р. совершил попытку суицида, вскрыв режущим предметом вены правой руки.
Раненый потерял сознание от большой кровопотери. Близкие доставили молодого человека в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи. Сообщается, что состояние прооперированного больного тяжелое.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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