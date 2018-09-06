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    На Абшероне отец похоронил умершего от удара током сына во дворе больницы - ФОТО

    Абшерон. 6 сентября. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе 15-летний школьник погиб от удара током.

    Как сообщает сумгайыт-абшеронское бюро Report, инцидент произошел в поселке Сарай.

    Жителя села Сарай Абшеронского района Асима Мамедова (2003-го года рождения) ударило током. Подросток был размещен в отделение реанимации Сумгайытской больницы скорой медицинской помощи. Однако, несмотря на усилия врачей, жизнь А.Мамедова спасти не удалось.

    Не поверивший в смерть сына отец похоронил его во дворе больницы. В результате на место были привлечены сотрудники правоохранительных органов. И спустя несколько часов принявший смерть сына отец, выкопал и унес тело мальчика.

    Отметим, что А.Мамедов был учеником Полной средней школы №2 имени А.Музаффарова поселка Сарай.

    По факту ведется расследование.

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