На Абшероне обнаружен снаряд

На Абшероне найден снаряд, пригодный для боевого применения.

На Абшероне найден снаряд, пригодный для боевого применения.

Как сообщили Report в МЧС, на "горячую линию" 112 министерства поступила информация об обнаружении взрывоопасного предмета на территории поселка Масазыр Абшеронского района.

На место обнаружения снаряда незамедлительно была привлечена пиротехническая группа Службы спасения особого риска МЧС.

Прибывшие на место пиротехники обнаружили 152-мм пушечный снаряд, пригодный для боевого применения.

Других опасных или подозрительных предметов на территории обнаружено не было.