На Абшероне обнаружен артиллерийский снаряд

В Абшеронском районе обнаружен боеприпас.

В Абшеронском районе обнаружен боеприпас.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, на горячую линию "112" МЧС поступила информация об обнаружении боеприпаса в поселке Гобу.

Прибывшая на место мобильная группа Службы спасения особого риска и сотрудники правоохранительных органов выявили на территории один пригодный для использования в бою 100-миллиметровый артиллерийский снаряд.

Боеприпас был удален с территории с соблюдением мер безопасности. Других подозрительных предметов на территории не обнаружено.