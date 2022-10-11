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На Абшероне обнаружен артиллерийский снаряд

На Абшероне обнаружен артиллерийский снаряд В Абшеронском районе обнаружен боеприпас.
Происшествия
11 октября 2022 г. 10:10
На Абшероне обнаружен артиллерийский снаряд

В Абшеронском районе обнаружен боеприпас.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, на горячую линию "112" МЧС поступила информация об обнаружении боеприпаса в поселке Гобу.

Прибывшая на место мобильная группа Службы спасения особого риска и сотрудники правоохранительных органов выявили на территории один пригодный для использования в бою 100-миллиметровый артиллерийский снаряд.

Боеприпас был удален с территории с соблюдением мер безопасности. Других подозрительных предметов на территории не обнаружено.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAbşeronda hərbi sursat aşkarlanıb

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