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Начался суд над обвиняемым в убийстве бывшей жены

Начался суд над обвиняемым в убийстве бывшей жены В Абшеронском районе начался суд над Нурланом Султановым, обвиняемым в убийстве.
Происшествия
7 декабря 2021 г. 11:51
Начался суд над обвиняемым в убийстве бывшей жены

Начался суд над Нурланом Султановым, который обвиняется в убийстве в Абшеронском районе.

Об этом сообщили Report в районной прокуратуре.

Предварительное расследование уголовного дела по убийству 24 августа этого года Кямалы Султановой (1995-го года рождения) на территории поселка Гобу, завершено.

В ходе расследования появились обоснованные подозрения в том, что Н.Султанов (1995-го года рождения) во время конфликта на почве личных отношений и в присутствии малолетних детей и матери потерпевшей, нанеся многочисленные ножевые ранения, намеренно убил Кямалю Султанову. Он также умышленно причинил вред здоровью матери К.Султановой, которая пыталась предотвратить конфликт.

На основании собранных доказательств, Н.Султанову предъявлено обвинение по статьям 120.2.4 (убийство с особой жестокостью) и 120.2.1 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) Уголовного кодекса и выбрана мера пресечения в виде ареста.

Уголовное дело для рассмотрения направлено в Сумгаитский суд по тяжким преступлениям.

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Версия на азербайджанском языке Abşeronda keçmiş arvadını öldürən şəxsin məhkəməsi başlayır

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