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    На Абшероне мужчину ударили ножом на глазах у сына

    В сумме было нанесено 6 ножевых ранений

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В городе Хырдалан Абшеронского района произошла поножовщина.

    Как передает Report, направляясь домой из кафе со своим 12-летним сыном, Агаджанов Рауф Мамед оглы 1978 г.р. по дороге встретился со своим знакомым по имени Тарлан.

    В этот момент Тарлан нанес Р.Агаджанову ножевые ранения в различные области тела, грудную клетку и горло.

    Раненый на машине скорой помощи был доставлен в Клинический медцентр №1.

    По факту в Абшеронском РУП ведется расследование.

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