На Абшероне мужчину ударили ножом на глазах у сына

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В городе Хырдалан Абшеронского района произошла поножовщина.

Как передает Report, направляясь домой из кафе со своим 12-летним сыном, Агаджанов Рауф Мамед оглы 1978 г.р. по дороге встретился со своим знакомым по имени Тарлан.

В этот момент Тарлан нанес Р.Агаджанову ножевые ранения в различные области тела, грудную клетку и горло.

Раненый на машине скорой помощи был доставлен в Клинический медцентр №1.

По факту в Абшеронском РУП ведется расследование.