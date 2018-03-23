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    На Абшероне муж убил ножом супругу

    Виновник инцидента был задержан

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ В городе Хырдалан молодая женщина скончалась от полученных ножевых ранений.

    Как передает Report, инцидент произошел в вечерних часах минувшего дня.

    Мамеджанова Тюрканя Кямран кызы, 1989-го года рождения поспорила со своим мужем, имя которого пока не сообщается. В результате спора муж нанес Т. Мамеджановой несколько ударов ножом. Раненая потеряла много крови и скончалась на месте происшествия.

    Тело было передано Судебной Медицинской Экспертизе и Сообществу Патологической Анатомии.

    Виновник инцидента был задержан.

    Абшеронская Районная Прокуратура возбудила уголовное дело по факту. 

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