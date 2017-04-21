На Абшероне "Мерседес" въехал в "Лондонское такси", пятеро пострадали - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В вечернее время в поселке Сулутепе Абшеронского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали несколько человек.

Как сообщает Report, причиной аварии стало несоблюдение требования дорожного знака на кругу водителем "Лондонского такси" с государственным номерным знаком "99-XU-438".

В результате ехавший на высокой скорости автомобиль "Мерседес" с государственным номерным знаком "10-NA-016" въехал в такси. Удар был насколько сильным, что "Мерседес", несколько раз покрутившись, ударился о фонарный столб. Во время аварии были ранены и госпитализированы водитель "Мерседеса" Эйюбов Ниджат Расим оглу 1999 г.р. и его пассажиры Албабаев Рагим Шахин оглу 1995 г.р., Керимов Ахад Видади оглу 1996 г.р. и Гараев Турал Джаваншир оглу 1997 г.р.

Кроме того, водитель "Лондонского такси" Алмамедов Замин Умид оглу 1983 г.р. также получил травмы и был госпитализирован.

По факту сотрудниками главного управления следствия и дознания МВД ведется расследование.