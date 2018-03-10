На Абшероне майор полиции был сбит автомобилем

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В городе Хырдалан Абшеронского района автомобиль сбил переходившего дорогу сотрудника полиции.

Как передает Report, инцидент произошел в тот момент, когда Рустамов Хаййам Юсиф оглу, 1979-го года рождения, пытался перейти дорогу со стороны «Араз» маркета на противоположную сторону.

Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Майор полиции Х.Рустамов работал следователем в Абшеронском Районном отделении Полиции.

По факту в вышеуказанном отделении ведется расследование.