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    На Абшероне майор полиции был сбит автомобилем

    Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В городе Хырдалан Абшеронского района автомобиль сбил переходившего дорогу сотрудника полиции.

    Как передает Report, инцидент произошел в тот момент, когда Рустамов Хаййам Юсиф оглу, 1979-го года рождения, пытался перейти дорогу со стороны «Араз» маркета на противоположную сторону.

    Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

    Майор полиции Х.Рустамов работал следователем в Абшеронском Районном отделении Полиции.

    По факту в вышеуказанном отделении ведется расследование.

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