На Абшероне лиса напала на машиниста каменного карьера

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Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В каменном карьере в Абшеронском районе машинист подвергся нападению животного.
Как сообщает Report, житель Лерикского района, водитель машины по вырезке кубика в каменном карьере Джафар Чапархан оглу Джафаров во время отдыха подвергся нападению лисы, которая укусила его.
В результате, раненый машинист был доставлен в пункт скорой медицинской помощи. Врачи наложили шов на бровь Д.Джафарова, после прохождения необходимых медицинских процедур он был отпущен домой.
Tural İbadlıАвтор новости