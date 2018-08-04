На Абшероне лиса напала на машиниста каменного карьера

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В каменном карьере в Абшеронском районе машинист подвергся нападению животного.

Как сообщает Report, житель Лерикского района, водитель машины по вырезке кубика в каменном карьере Джафар Чапархан оглу Джафаров во время отдыха подвергся нападению лисы, которая укусила его.

В результате, раненый машинист был доставлен в пункт скорой медицинской помощи. Врачи наложили шов на бровь Д.Джафарова, после прохождения необходимых медицинских процедур он был отпущен домой.