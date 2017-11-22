 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На Абшероне легковой автомобиль врезался в грузовой фургон, водитель сломал обе ноги - ФОТО

    Авария произошла в поселке Новханы© Report

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В поселке Новханы Абшеронского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 1 человек.

    Как сообщает Report, авария зарегистрирована в результате столкновения автомобиля марки "ВАЗ", управляемого Садраддином Акиф оглу Ханмурадовым 1982 г.р., с грузовым фургоном марки Ford.

    В результате С. Ханмурадов с переломами обеих ног был доставлен в Клинический медицинский центр №1. Состояние раненого оценивается как тяжелое.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi