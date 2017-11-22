На Абшероне легковой автомобиль врезался в грузовой фургон, водитель сломал обе ноги - ФОТО

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Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В поселке Новханы Абшеронского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 1 человек.

Как сообщает Report, авария зарегистрирована в результате столкновения автомобиля марки "ВАЗ", управляемого Садраддином Акиф оглу Ханмурадовым 1982 г.р., с грузовым фургоном марки Ford.

В результате С. Ханмурадов с переломами обеих ног был доставлен в Клинический медицинский центр №1. Состояние раненого оценивается как тяжелое.