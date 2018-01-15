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    На Абшероне легковой автомобиль упал в кювет, есть погибший и раненые

    В связи с автокатастрофой главное управление государственной дорожной полиции ведет следствие

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек, двое ранены.

    Как передает Report, водитель следовавшего из Шамахинского района в Баку легкового автомобиля марки ВАЗ, потерял управление и автомобиль упал в кювет. В результате, находившийся в автомобиле пассажир Алиева Ясамян Горхмаз гызы 1990 г.р. скончалась. Ахмедов Мухаммед Рашид оглу 1992 г.р. и Сафаров Мархамат 1990 г.р. получили тяжелые телесные повреждения. Оба доставлены в больницу.

    В связи с автокатастрофой главное управление государственной дорожной полиции ведет следствие. 

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