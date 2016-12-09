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    На Абшероне "КамАЗ" сбил 42-летнюю женщину, водитель сбежал

    Состояние раненой тяжелое

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В Баку  "КамАЗ" сбил 42-летнюю женщину, водитель сбежал. 

    Как сообщает Report, случай зарегистрирован в поселке Мехдиабад. 

    Согласно информации, переходившую дорогу Мустафаеву Гюльбениз Рафиг гызы 1974 года рождения сбил автомобиль марки "КамАз". Женщина получила тяжелые телесные повреждения. Водитель автомобиля сбежал с места происшествия. Г.Мустафаева была госпитализирована в Городскую клиническую больницу №1. Ее состояние оценивается как тяжелое. 

    По факту ведется расследование в Абшеронском районном управлении полиции. 

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