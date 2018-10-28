На Абшероне грузовик врезался в ограждение, водитель получил ранения

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Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В поселке Дигях Абшеронского района грузовой автомобиль марки "Камаз" врезался в ограждение.
Как передает Report, информация об этом поступила в Центр управления кризисными ситуациями.
На место происшествия были привлечены соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска, водитель грузовика был извлечен из деформированного транспортного средства и передан по назначению.
Ранее в Загатале автомобиль сбил нетрезвого пешехода.
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