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    На Абшероне грузовик врезался в ограждение, водитель получил ранения

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В поселке Дигях Абшеронского района грузовой автомобиль марки "Камаз" врезался в ограждение.

    Как передает Report, информация об этом поступила в Центр управления кризисными ситуациями.

    На место происшествия были привлечены соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска, водитель грузовика был извлечен из деформированного транспортного средства и передан по назначению.

    Ранее в Загатале автомобиль сбил нетрезвого пешехода.

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