На Абшероне грузовик врезался в ограждение, водитель получил ранения

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В поселке Дигях Абшеронского района грузовой автомобиль марки "Камаз" врезался в ограждение.

Как передает Report, информация об этом поступила в Центр управления кризисными ситуациями.

На место происшествия были привлечены соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска, водитель грузовика был извлечен из деформированного транспортного средства и передан по назначению.

Ранее в Загатале автомобиль сбил нетрезвого пешехода.