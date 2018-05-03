На Абшероне грузовик столкнулся с пасажирским автобусом - ФОТО

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Четыре человека пострадали в результате аварии грузовой машины и пассажирского автобуса.

Как сообщает Report, инцидент произошел на участке дороги в направлении от Хырдаланского круга до поселка Масазыр.

Согласно информации, грузовик марки Shacman потерял управление и врезался сначала в автобус марки İsuzu, а потом и вовсе въехал в остановку.

В результате ДТП 4 пассажира автобуса получили различные травмы, двое из них - 31 -летний Самин Махмудов и 55-летняя Мелахет Джабарова в состянии средней тяжести досталены в реанимацию Клинического медицинского центра №1.

Еще двое после амбулаторного обследования были отпущены домой. В связи с фактом полиция ведет расследование.