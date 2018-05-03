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    На Абшероне грузовик столкнулся с пасажирским автобусом - ФОТО

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/  Четыре человека пострадали в результате аварии грузовой машины и пассажирского автобуса.   

    Как сообщает Report, инцидент произошел на участке дороги в направлении от Хырдаланского круга до поселка Масазыр. 

    Согласно информации, грузовик марки Shacman потерял управление и врезался сначала в автобус марки İsuzu, а потом и вовсе въехал в остановку. 

    В результате ДТП 4 пассажира автобуса получили различные травмы, двое из них - 31 -летний Самин Махмудов и 55-летняя Мелахет Джабарова в состянии средней тяжести досталены в реанимацию Клинического медицинского центра №1. 

    Еще двое после амбулаторного обследования были отпущены домой. В связи с фактом полиция ведет расследование.     

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