На Абшероне два автомобиля насмерть сбили пешехода

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Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе зафиксировано дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь пешехода.

Как сообщает Report, на отрезке трассы Баку-Сумгайыт, пролегающем на территории поселка Джейранбатан, автомобиль Mercedes A Class с госномером 50-CV-299 сбил пытавшегося перейти дорогу мужчину 40-45 лет.

Силой удара пострадавший упал под колеса ехавшего сзади автомобиля Mercedes Vito с госномером 90-TF-811. В результате пешеход погиб на месте происшествия. Состояние тела не позволяет установить личность потерпевшего.

По факту сотрудники Абшеронского районного управления полиции увезли на штрафную стоянку автомобили, участвовавшие в ДТП. Водители задержаны.