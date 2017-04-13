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    На Абшероне два автомобиля насмерть сбили пешехода

    Авария произошла в поселке Джейранбатан© report.az

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе зафиксировано дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь пешехода.

    Как сообщает Report, на отрезке трассы Баку-Сумгайыт, пролегающем на территории поселка Джейранбатан, автомобиль Mercedes A Class с госномером 50-CV-299 сбил пытавшегося перейти дорогу мужчину 40-45 лет.

    Силой удара пострадавший упал под колеса ехавшего сзади автомобиля Mercedes Vito с госномером 90-TF-811. В результате пешеход погиб на месте происшествия. Состояние тела не позволяет установить личность потерпевшего.

    По факту сотрудники Абшеронского районного управления полиции увезли на штрафную стоянку автомобили, участвовавшие в ДТП. Водители задержаны. 

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