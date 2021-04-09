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На Абшероне директора дома торжеств оштрафовали на 5 000 мантов

На Абшероне директора дома торжеств оштрафовали на 5 000 мантов Полицейские приняли законные меры
Происшествия
9 апреля 2021 г. 10:29
На Абшероне директора дома торжеств оштрафовали на 5 000 мантов
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Сотрудники Абшеронского районного управления полиции выявили проведение свадебной церемонии в нарушение санитарно-гигиенического и карантинного режимов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД).

При проведении профилактических мероприятий в одном из домов торжеств в городе Хырдалан было выявлено, что арендатор объекта Джейран Мамедова и администратор ресторана Назир Джалилов, несмотря на неоднократные предупреждения полицейских, провели свадебное торжество с участием большого числа людей.

Полицейские приняли законные меры в отношении арендатора, служебного персонала, организаторов и участников мероприятия. С ними проведены профилактические беседы, доведена до сведения важность соблюдения правил карантинного режима.

В целом, в отношении 38 участников свадьбы и администратора объекта составлен протокол по статье 211 (нарушение антиэпидемиологического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях, на каждого наложен штраф в размере 200 манатов.

Руководитель дома торжеств, создавшая возможность для проведения церемонии, оштрафована на 5000 манатов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAbşeronda toya görə şadlıq sarayının rəhbəri 5 000 manat cərimələndi

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