На Абшероне автомобиль сбил насмерть переходившего дорогу пешехода

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ На территории Абшеронского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, информация об этом распространена на сайте министерства внутренних дел.

Вчера на территории Абшеронского района житель Сумгайытского района Азер Мамедов на автомобиле марки "Мерседес" сбил переходившего дорогу жителя Кенгерлинского района Эльдара Гулиева. Пешеход скончался на месте происшествия.

Факт расследуется Главным управлением следствия и дознания МВД.