 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На Абшероне автомобиль сбил насмерть переходившего дорогу пешехода

    Факт расследуется Главным управлением следствия и дознания МВД

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ На территории Абшеронского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как передает Report, информация об этом распространена на сайте министерства внутренних дел.

    Вчера на территории Абшеронского района житель Сумгайытского района Азер Мамедов на автомобиле марки "Мерседес" сбил переходившего дорогу жителя Кенгерлинского района Эльдара Гулиева. Пешеход скончался на месте происшествия.

    Факт расследуется Главным управлением следствия и дознания МВД.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi