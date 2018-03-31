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    На Абшероне автомобиль сбил медсестру

    Инцидент произошел когда женщина направлялась домой с работы

    Абшерон. 31 марта. REPORT.AZ/ В поселке Джейранбатан Абшеронского района произошло ДТП с пешеходом.

    Как сообщает местное бюро Report, неизвестный автомобиль сбил местную жительницу Иманову Гюльзар Мухтар гызы 1964 г.р. когда она направлялась домой с работы.

    Раненая сразу была доставлена в травмпункт Больницы скорой медпомощи Сумгаита. Сообщается, что состояние оценивается как удовлетворительное.

    Г.Иманова работает медсестрой в медпункте поселка Джейранбатан.

    По факту ведется расследование.

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