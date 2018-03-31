На Абшероне автомобиль сбил медсестру

Абшерон. 31 марта. REPORT.AZ/ В поселке Джейранбатан Абшеронского района произошло ДТП с пешеходом.

Как сообщает местное бюро Report, неизвестный автомобиль сбил местную жительницу Иманову Гюльзар Мухтар гызы 1964 г.р. когда она направлялась домой с работы.

Раненая сразу была доставлена в травмпункт Больницы скорой медпомощи Сумгаита. Сообщается, что состояние оценивается как удовлетворительное.

Г.Иманова работает медсестрой в медпункте поселка Джейранбатан.

По факту ведется расследование.