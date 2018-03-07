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    На Абшероне автомобиль сбил двух школьниц

    Состояние одной из пострадавших тяжелое

    Абшерон. 7 марта . REPORT.AZ/ В Абшеронском районе столицы двух школьниц, переходящих дорогу, сбила машина.

    Как сообщает Абшерон-Сумгайытское бюро Report, инцидент произошел в дневные часы в поселке Джейранбатан.

    Двух учащихся - Джандирову Назрин Билал гызы, 2001 года рождения, и Мамедзаде Хадиджу Иман гызы, 2005 года рождения сбил автомобиль, когда они возвращались  из школы. 

    Пострадавшие были срочно доставлены в больницу. Состояние Х.Мамедзаде оценивается как тяжелое, она была размещена в реанимацию.

    По факту ведется расследование.

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