На Абшероне автомобиль сбил двух школьниц

Абшерон. 7 марта . REPORT.AZ/ В Абшеронском районе столицы двух школьниц, переходящих дорогу, сбила машина.

Как сообщает Абшерон-Сумгайытское бюро Report, инцидент произошел в дневные часы в поселке Джейранбатан.

Двух учащихся - Джандирову Назрин Билал гызы, 2001 года рождения, и Мамедзаде Хадиджу Иман гызы, 2005 года рождения сбил автомобиль, когда они возвращались из школы.

Пострадавшие были срочно доставлены в больницу. Состояние Х.Мамедзаде оценивается как тяжелое, она была размещена в реанимацию.

По факту ведется расследование.

