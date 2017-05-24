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    На Абшероне автомобиль насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия

    Инцидент зарегистрирован в поселке Гобу© Report.az

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В поселке Гобу Абшеронского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.

    Как передает Report, автомобиль неизвестной марки наехал на переходившего дорогу Керимова Фамиля Шамхал оглу 1972 г.р.

    Ф. Керимов скончался на месте происшествия. Совершивший аварию водитель скрылся с места ДТП во избежание ответственности.

    В Абшеронском районном управлении полиции ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности водителя и привлечения его к ответственности.

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