​На Абшероне арестованы нарушители карантинного режима

Полицейские задержали человека, пытавшегося проехать в Баку в багажнике автомобиля, а также водителя транспортного средства.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, сотрудники Управления полиции Абшеронского района остановили в поселке Масазыр нарушившего правила дорожного движения жителя столицы Анара Халилова.

Выяснилось, что водитель имеет разрешение на передвижение в период жесткого карантинного режима. Однако в ходе осмотра транспортного средства сотрудники полиции выяснили, что в багажнике автомобиля прячется человек. Им оказался житель Физулинского района Тофиг Сафаров.

Водитель и пассажир были задержаны и доставлены в Управление полиции Абшеронского района, где в их отношении составили протокол об административном правонарушении.

Решением суда А.Халилов и Т.Сафаров были арестованы на 20 суток в административном порядке.